"Don John non si tocca", disertate le messe: la protesta dei fedeli di Piaggine continua

Va avanti da ormai un mese, la protesta dei fedeli di Piaggine, che hanno costituito il Comitato Don John non si tocca, prima con il presidio nella Chiesa Madre, dopo con le preghiere nella sala polifunzionale.

La Diocesi dice che un parroco può gestire 4 parrocchie poiché si tratta di comunità con pochi abitanti. Non crediamo che il numero degli abitanti influisca sulla gestione poiché la durata delle messe e della liturgia è sempre la stessa.La Diocesi ci spieghi inoltre come farebbe un unico parroco a dare un senso di comunità portando avanti progetti per i bambini quale oratori o altro. Come farebbe a stare vicino agli ammalati e agli anziani che chiedono parole di conforto se il parrocco viene una sola volta a settimana per dire UNA SOLA MESSA di domenica alle 18.30.

La Diocesi che si limita a rilasciare qualche dichiarazione a mezzo stampa farebbe bene a dare ascolto ai fedeli che si sentono completamente abbandonati. Ci hanno definiti “non cristiani” solo perché chiediamo una Chiesa aperta sempre, che stia vicino ai deboli e sia per noi guida spirituale.