Baronissi, Donato Lambiasi è stato operato: gioia sui social

Donato Lambiasi è stato operato: il 31 luglio, ad Innsbruck, è stato sottoposto ad un intervento ad entrambe le caviglie. Ora dovrà indossare il gesso per 6 settimane. "Ci auguriamo che presto possa essere messo in piedi per continuare questa battaglia che ci auguriamo possa farlo ritornare a camminare. Un saluto da Donato il super campione", hanno scritto i familiari del giovane di Baronissi, su Facebook. Una notizia attesa da tanti.

La storia

Il 25enne aveva subito un grave incidente stradale che lo ha ridotto su una sedia a rotelle: dopo aver trascorso un periodo di tempo all’ospedale di Imola e di Sant’Angelo dei Lombardi, è stato trasferito ad Innsbruck, in Austria, presso l’unica clinica che può restituirgli la possibilità di camminare. Molto costose le cure: Donato, tuttavia, sta trovando sostegno e solidarietà da parte dell'intera comunità, grazie ad iniziative benefiche in suo favore e a donazioni.

Le donazioni

È possibile effettuare una donazione anche con ricarica Postepay presso gli uffici postali, le ricevitorie Sisal e le tabaccherie.

Di seguito gli estremi della Postepay intestata a Raffaella Patente: Numero carta: 5333 1710 1848 1370 - Codice fiscale: PTNRFL71D59H703J