Pavimentazione sconnessa a Torrione, donna inciampa e batte la testa

Brutta avventura, oggi, per una donna, in via Torrione 67: come racconta Giuseppe Vuolo sul gruppo Fb Figli delle Chiancarelle, la malcapitata è inciampata sul marciapiede sconnesso. Perdendo l'equilibrio, è caduta a terra, battendo la testa e riportando ferite frontali e un trauma cranico.

I soccorsi

A soccorrerla, un medico che si è trovato a passare lì per caso ed alcuni passanti. Sul posto, poi, un'ambulanza del 118 che ha prestato alla donna le cure del caso. Tanta amarezza, dunque, per le condizioni in cui versano alcuni marciapiedi cittadini, a tutto rischio per i pedoni che li percorrono,