Droga, alcol e trasgressioni alla guida: carabinieri in azione in Cilento

Carabinieri di Sapri in azione, tra il 14 e il 15 agosto, nel corso di un servizio coordinato teso al contrasto dei reati di larga diffusione. Le attività hanno visto l’impiego di 30 uomini tra le località del Golfo di Policastro, Marina di Camerota e Centola Palinuro. Due le persone denunciate: un turista originario di Napoli ed un altro residente a Sanza, fermati alla guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanza stupefacente.

Intanto, i militari di San Giovanni a Piro e di Centola Palinuro hanno denunciato 3 giovani, controllati mentre si dirigevano in alcuni noti locali della costa. D.C. B.P. e G.S., originari di Napoli, rispettivamente classe 89-95-96, sono risultati in possesso di 3 coltelli a serramanico. E sul litorale di Palinuro, F.A, classe 91 originario della Sierra Leone e residente nel Centro Oasi è stato sorpreso con 9 dosi di hashish e per questo denunciato per spaccio. Inoltre, i carabinieri di Camerota hanno esteso i controlli nei confronti di alcuni noti lidi del litorale, alcuni dei quali sprovvisti di autorizzazioni quali locali aperti al pubblico, elevando sanzioni amministrative per circa 3000 euro. Infine sono stati segnalati 13 giovani per possesso di sostanza stupefacente e sanzioni amministrative per un totale di 10.000 per non aver rispettato il codice della strada,