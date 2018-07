Eboli, rischia di annegare: turista 50enne salvato da bagnino

Tragedia sfiorata, questa mattina, al lido “Blu Beach”, situato sulla litoranea di Eboli, dove un bagnino si è tuffato in mare per salvare un uomo di nazionalità ucraina che stava per annegare.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del Vopi e dell’Humanitas che hanno trasportato entrambi all'ospedale di Eboli. Le loro condizioni di salute sono critiche.