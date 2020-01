Soccorso dal 118 mette a soqquadro l'ambulanza: fermato straniero ad Eboli

Momenti di tensione, ieri sera, a Battipaglia, dove un equipaggio della Croce Verde di Battipaglia, è stato aggredito da un cittadino straniero violento e ubriaco. L’episodio – riporta Il Mattino – si è verificato lungo Strada Statale 175, in località Campolongo di Eboli. Qui un medico, un’infermiera, un volontario e l’autista dell’ambulanza del 118 sono giunti per soccorre una persona coinvolta in un presunto incidente stradale. E si sono trovati davanti ad un uomo di nazionalità straniera, disteso sulla strada in stato confusionale.

L'aggressione

A quel punto lo hanno bloccato e portato sull’ambulanza per condurlo in ospedale. Ma, durante il tragitto, il paziente ha iniziato a scagliarsi contro il personale sanitario e a danneggiare le attrezzature presenti a bordo (un aspiratore del liquidi, collari, agocanule, siringhe e uno zaino di soccorso). Ad avere la peggio dal lancio di oggetti è stato il volontario che è stato colpito in pieno volto da un oggetto. Per lui, fortunatamente, nulla di grave. Al termine del burrascoso viaggio, lo straniero è stato affidato alle cure dei medici del pronto soccorso ebolitano.