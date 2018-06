A mani nude sui cavi della linea elettrica per liberare un tir: denunciato

Il 13 giugno un autocarro con un carico che superava i limiti di sagoma previsti in altezza, nell’attraversare un passaggio a livello della linea ferroviaria Salerno-Potenza, in località Acqua dei Pioppi di Eboli, aveva urtato con la sagoma limite posta a protezione della linea elettrica aerea, danneggiandola e causando rallentamenti alla circolazione, per poi allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei tecnici delle Ferrovie.

Il video sui social

Dopo la pubblicazione di un video sui social, poi diffuso in rete dagli automobilisti in transito, sono partiti gli accertamenti della Polizia Ferroviaria di Battipaglia che ha ricostruito la dinamica dei fatti ed ha identificato l’autista. Dalle immagini si vede un uomo in piedi sul carico di rifiuti dell’autocarro che con un bastone solleva i fili di contatto, alimentati da corrente ad alta tensione, per disincagliare il veicolo e consentirne l’attraversamento del passaggio a livello. Per un caso fortunato, la presenza di teloni in plastica sotto i suoi piedi e il materiale del bastone utilizzato, hanno evitato all’uomo un trauma da elettrocuzione con conseguenze che potevano essere estremamente gravi e causarne anche la morte. L’autista è stato denunciato per il delitto colposo di pericolo relativo alla sua condotta e sanzionato ai sensi del codice della strada.