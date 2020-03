Coronavirus, dodici denunce ad Eboli: tra di loro dei ragazzi che facevano festa in un garage

Non si fermano le denunce per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (articolo 650 del codice penale) che di fatto tentatno di contenere la presenza in strada di persone, per prevenire il contagio da Covid-19. Ad Eboli, tra ieri e oggi, le denunce sono state 12. Tra questi, anche alcuni ragazzi beccati a fare una festa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le denunce

Ieri sera, i carabinieri di Eboli hanno segnalato all'Asl di competenza sette giovani con l'obbligo di quarantena obbligatoria. Il gruppo era stato trovato all'interno di un garage, a fare una piccola festicciola, nella località di Epitaffio. Nel pomeriggio, invece, i viglii urbani hanno effettuato dei controlli sui bus di linea Salerno-Campagna, denunciando sei persone, tra le quali anche un pregiudicato. Inoltre, segnalata anche una donna che stava portando il cane a spasso con il compagno, in una piazza di Eboli.