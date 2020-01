Esce dall'ufficio postale e viene rapinata: 70enne in ospedale ad Eboli

E’ emergenza sicurezza ad Eboli, dove, ieri, una donna di 70 anni è stata prima pedinata e poi scippata nei pressi della sua abitazione.

L'aggressione

Pochi minuti prima la malcapitata si era recata all’ufficio postale per ritirare la pensione. Poi, improvvisamente, è apparso un uomo alle sue spalle che, con il volto scoperto, l’ha colpita alle spalle e poi trascinata a terra in via San Berardino. E, dopo averle rubato il denaro, è fuggito via. La 70enne è stata accompagnata in ospedale dov’è stata presa in cura dai medici. Il marito, invece, si è recato presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia. Le indagini sono in corso per riuscire a risalire all’identità del malvivente.