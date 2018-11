Eboli, cantiere trasformato nel covo dei ladri: si indaga

Sorpresa, ieri, all’interno di un’abitazione in costruzione situata in località Geminale, in zona Santa Cecilia ad Eboli, dove i carabinieri hanno rinvenuto pneumatici nuovi di grossa taglia e cerchi in lega per un valore complessivo di circa 15mila euro, computer e indumenti di vario tipo. Non solo. Ma perlustrando l’area hanno trovato anche tre auto rubate, a Salerno e Potenza, e 30 chilogrammi di marijuana. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei ladri e ai proprietari della refurtiva.