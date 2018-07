Eboli, la festa in spiaggia, il finto lutto e la presunta truffa

Una festa in riva al mare che si scopre essere una truffa: centinaia i ragazzi raggirati.

La storia



E' accaduto presso la marina di Campolongo, vicino Eboli. Diversi giovani - come racconta Il Mattino - avevano comprato il biglietto per l'evento, festa a base di musica e drink. Ma il giorno prima della festa è arrivata la beffa, con l'annullamento dell'evento. La ragione era legata ad un lutto, che aveva colpito proprio una delle persone che aveva organizzato la festa. Insieme al dispiacere è subentrato però anche lo stupore di chi non vedeva l'ora di partecipare, perchè in città non era presente alcun manifesto funebre. Lo stesso in rete. Dal dispiacere si è passati poi alla rabbia, dato che nessuno dei ragazzi si è visto rimborsare il biglietto. In molti si sono sentiti rispondere: «Tranquilli, conservate il ticket, stiamo organizzando un altro evento». E nello stesso posto, ma con il risultato che tutto è rimasto bloccato nell'incertezza. Solo qualche fortunato, tra i tanti, è riuscito a recuperare metà del costo del biglietto.