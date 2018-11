Incidente sul lavoro ad Eboli: asportata la milza ad un 22enne, per una misteriosa caduta

Incidente sul lavoro per un 22enne romeno ad Eboli: come riporta La Città, il giovane è stato trasportato all’ospedale dopo una caduta in un fosso. Purtroppo, è stato necessario asportare la milza: la sua prognosi è riservata.

Le indagini

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Eboli che hanno interrogato il datore di lavoro del 22enne ed alcuni colleghi. In un primo momento pareva si fosse trattato di una caduta da un albero, non più confermata. I militari stanno cercando di fare luce sull’accaduto.