Letame sversato nel fiume Sele: la denuncia dei pescatori

Il fiume Sele di Eboli è sempre più inquinato. Usato come una discarica. Per questo alcuni pescatori della zona hanno deciso di fare un video, che sta girando sui social network, che mostra come il colore dell’acqua cambi da una tonalità più chiara fino a diventare quasi nero. E così arriva a mare. La colpa? Letame scaricato direttamente in acqua, forse da qualche azienda zootecnica della zona.