Trasporta salma senza autorizzazioni: sequestrato carro funebre ad Eboli

La polizia municipale di Eboli, ieri, ha fermato un carro funebre con a bordo la salma di un’anziana deceduta in ospedale, che era diretto verso il comune di Trentinara.

Il caso

Nel corso dei controlli, avvenuti in Piazza Mustacchio, il veicolo è risultato privo dell’autorizzazione sanitaria per il trasporto della salma, dell’assicurazione e anche della revisione previste per legge. Per questo è subito scattato il sequestro con le relative sanzioni amministrative superiori ai 2 mila euro. La salma, successivamente, ha raggiunto la destinazione attraverso l’intervento di un’altra agenzia funebre.