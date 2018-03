Vagava senza meta nella zona industriale di Eboli: salvata donna con la scabbia

Vagava senza meta, in stato confusionale, lungo una delle strade della zona industriale di Eboli. Per questo una donna franse di 46 anni è stato fermata e soccorsa da una pattuglia dei vigili urbani, i quali, resisi subito conto del suo stato di salute, l’hanno accompagnata subito in ospedale, dove i medici hanno riscontrato un preso caso di scabbia.

Il caso

La 46enne, però, si è improvvisamente allontanata facendo perdere le sue tracce. Ma, dopo poco tempo, è stata rintracciata e condotta presso il comando della polizia municipale. Nei mesi scorsi la donna era già stata soccorsa per un trattamento sanitario obbligatorio