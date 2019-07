Suicidio ad Eboli, ragazzo di 22 anni trovato morto al poligono di tiro

Tragedia, questa mattina, ad Eboli, dove un ragazzo di 22 anni, originario di Capaccio Paestum, è stato trovato morto nei pressi del poligono di tiro a segno nazionale situato in via Serracapilli.

I soccorsi

La pista più accreditata è quella del suicidio. Il giovane, infatti, si sarebbe sparato un colpo d’arma da fuoco in bocca perdendo la vita. Sul posto sono giunti i sanitari dell'Humanitas che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, mentre i carabinieri stanno ascoltando le testimonianze dei presenti e visionando le telecamere presenti nella zona per ricostruire quanto accaduto. Comunità sotto choc.