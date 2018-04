Elezione Rsu 2018, la Uil Fpl è il primo sindacato negli enti locali

La Uil Federazione Poteri Locali di Salerno si conferma il primo sindacato negli enti locali per il rinnovo dei delegati Rsu. Lo confermano le percentuali di voto emerse dopo la tornata elettorale delle ultime 48 ore, dove la sigla di categoria si è attestata al 30%, migliorando così il dato del 2015 che si era fermato al 28,7%. Un risultato che ha ampiamente soddisfatto il segretario generale della Uil Fpl Salerno, Donato Salvato: “E’ la testimonianza che siamo quotidianamente tra i lavoratori per ascoltare le loro esigenze”, ha spiegato. “Il voto ci ha premiato a Salerno, dove abbiamo confermato i 4 delegati. Ma la vera sorpresa è in alcuni Comuni che mai ci avevano visto protagonisti. Parliamo di Enti come quello di Angri, Sarno e Siano che sono il segnale lampante di un cambiamento che definirei epocale nell’attività sindacale in provincia di Salerno”. La Uil Fpl ha rafforzato le proprie posizioni anche negli storici Comuni già rappresentati come Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum, Roccadaspide e Sala Consilina.

Gli altri dati

Risultato soddisfacente si è avuto anche nel comparto sanitario, dove la Uil Fpl è presente con propri delegati all’Asl e all’azienda “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. “Abbiamo incrementato il numero di rappresentati” dichiara Salvato, che aggiunge: “Siamo secondi nell’azienda sanitaria con almeno 10 delegati, mentre al Ruggi da due esponenti sindacali la Uil Fpl ha raggiunto quattro rappresentanti. In pratica, all'Asl siamo il secondo sindacato, mentre al Ruggi siamo la terza forza in assoluto. Questo è il dato lampante delle nostre battaglie che, in questi mesi, non ci hanno visto mai arretrare nei vari tavoli di trattativa con le direzioni generali”.

Salvato, dunque, ritiene il dato elettorale un punto di partenza su cui continuare l’attività intrapresa tre anni fa, quando ha preso in mano le redini della Uil Fpl provinciale. “Saremo il sindacato di tutti. Ringrazio tutti i lavoratori che hanno voluto darci fiducia e dico loro che sarà nostra responsabilità evitare che questo patrimonio si disperda. Difenderemo i diritti dei lavoratori, soprattutto di chi non ci ha votato. Infine, un ringraziamento va a tutti i candidati delle nostre liste, anche i non eletti. Il loro entusiasmo è un segnale positivo, che sarà utilizzato sicuramente nelle prossime battaglie che porteremo avanti” conclude il sindacalista.