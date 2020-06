Lavori di manutenzione alla condotta idrica: rubinetti a secco a Salerno

Emergenza idrica e rubinetti a secco a Salerno. Allo scopo di eseguire un intervento di riparazione urgente ed indifferibile sulla rete idrica in Via Salita San Giovanni e per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, Salerno Sistemi ha sospeso l'erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe: Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Ospedale Da Procida, Rione Calenda (soltanto il tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa). il ripristino dell'erogazione idrica è previsto entro le ore 21 di oggi, mercoledì 24 giugno, salvo imprevisti.

Altri interventi

Salerno Sistemi S.p.A. comunica che si rende necessario sospendere l’erogazione sulla tubazione adduttrice principale della città di Salerno (alimentata con risorsa prelevata da ASIS S.p.A.) a partire dalle ore 8.30 di domani 25 giugno per effettuare urgenti ed indifferibili lavori di riparazione sulla tubazione in oggetto (DN 1000) in via Marchiafava ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità. Attivando forniture alternative da altre fonti di approvvigionamento (sorgente del Cernicchiara), valutando i volumi accumulati nei serbatoi cittadini, ed effettuando opportune manovre sulla rete cittadina, Salerno Sistemi confida di poter garantire regolare erogazione all’utenza cittadina per i tempi necessari (ancora non noti, atteso che andranno verificati nel corso delle operazioni di scavo) all’esecuzione dell’intervento riparativo, con la sola esclusione delle utenze direttamente allacciate sull’adduttrice che rimarranno inevitabilmente prive di fornitura (ad horas) ed ubicate alle seguenti strade: via Monticelli (parte alta), via Zoccoli (parte alta), via S. Nicola del Pumbolo (parte alta), via Ciotoli (parte bassa).