Emergenza rifiuti, problemi di conferimento: sindaco scrive ai cittadini

"A causa di problemi di conferimento all'impianto, non sará più possibile ritirare la frazione umida nelle buste nere". Comincia così la lettera indirizzata ai concittadini, attraverso la quale Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio (oltre che presidente della Provincia di Salerno), annuncia l'emergenza.

L'appello

"Invitiamo a conferire -prosegue il sindaco nella nota - l'umido nelle buste trasparenti o biodegradabili. Le piccole potature di foglie, fiori, rami dovranno essere legate in fascine o potranno essere consegnate direttamente al centro di raccolta. In caso contrario, il materiale non potrà essere ritirato".