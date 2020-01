Deve scontare i domiciliari nel Salernitano, ma fugge a Venezia: arrestato straniero

E’ accusato di evasione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni su generalità un 41enne originario dei Balcani ma da tempo senza dimora in Italia, attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare da scontare in provincia di Salerno per pregressi reati di furto aggravato ricettazione ed evasione, dalla quale però era fuggito.

Il fermo

L'uomo è stato bloccato e controllato dai carabinieri a Mira, in provincia di Venezia. Lo straniero, però, evidentemente convinto di poter eludere i controlli ha fornito una falsa generalità per poi scagliarsi contri i militari dell’Arma dimenandosi strattonando e guadagnando la fuga. Ma è stato fermato dopo un breve inseguimento e dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale. A questa si uniscono le altre accuse pregresse.