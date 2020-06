Viola i domiciliari per rubare la Nutella: arrestato pregiudicato a Salerno

Viola i domiciliari per rubare un vasetto di Nutella. Per questo un pregiudicato di 54 anni, V. P le sue inziali, recentemente arrestato nell’ambito di un’operazione dei carabinieri contro droga e usura, è stato ammanettato per evasione dalla detenzione domiciliare e furto.

Il blitz

A beccarlo fuori da un supermercato di Piazza Sant’Agostino, da dove aveva portato via la confezione di Nutella, sono stati i militari dell'Arma, che stanno svolgendo numerosi controlli per la sicurezza del centro storico, con pattuglie di militari anche in abiti civili, con servizi appiedati e moto-automontati.