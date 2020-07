La costringe a spogliarsi per impossessarsi del suo telefono: ex marito rinviato a giudizio

Maltrattava e mortificava la moglie, per ragioni di gelosia, arrivando a farla spogliare completamente, per cercare il cellulare e scovare indizi o prove del presunto tradimento. Ora rischia il processo per maltrattamenti aggravati un uomo di 42 anni che, dal 2018 al 2019, avrebbe compiuto angherie di ogni tipo nei riguardi della ex moglie.

Le indagini

Dopo le indagini avviate a seguito della denuncia della vittima, la Procura di Nocera Inferiore ha ora chiesto il rinvio a giudizio. L'uomo avrebbe addirittura tentato di strangolarla, costringendo la donna a recarsi in ospedale più di una volta per le violenze subite.