Fallimento dei surgelati Ilpi, condannati i fratelli Autuori

Fu la condotta degli stessi imprenditori a condurre al fallimento, tre anni fa, l’azienda di surgelati Ilpi, una delle sigle societarie del noto gruppo imprenditoriale della famiglia Autuori. Lo ha stabilito, ieri mattina, la sentenza di primo grado emessa in abbreviato dal giudice dell’udienza preliminare Maria Zambrano, come riporta La Città.

Il crack

Per quel crac, sono stati condannati a una pena di 2 anni e 4 mesi i fratelli Mario, Rosario e Alberto Autuori, per bancarotta fraudolenta, per avere sottratto dalle casse societarie più di due milioni di euro, portando l’azienda al dissesto e ingannando i creditori. Sono stati invece assolti i membri del collegio sindacale che in un primo momento erano stati ritenuti complici del fallimento per avere omesso un adeguato controllo sulla gestione contabile. Per loro il il pubblico ministero Francesco Rotondo aveva chiesto nello scorso marzo una condanna a tre anni, ma il gup ha accolto la tesi dei difensori, pronunciando un’assoluzione con formula piena.