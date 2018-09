Adescano minorenni con falso account della Salernitana

Falso profilo Instagram della Salernitana adesca ragazze minorenni chiedendo foto per un presunto concorso di bellezza.

Il caso

Non è ancora chiaro -riporta La Città - quante persone si celino dietro il profilo falso della Salernitana 1919 nè quante ragazzine siano già state contattate. Dallo score risulta che questo profilo che appartiene a qualcuno o a un gruppo di persone a caccia di minorenni segue 141 account e ha 89 follower. Uno degli ultimi messaggi è stato inviato proprio domenica scorsa ad una 14enne salernitana. “Ciao buon giorno siamo la Salernitana ti va di partecipare a un concorso tipo miss Italia per la Salernitana”, le scrive la persona che si nasconde dietro il falso profilo.

La giovane, senza sospettare nulla, chiede in che modo può partecipare al concorso di bellezza. Ed ecco la risposta: “Mi devi mandare foto normale e foto in costume e valutiamo”. Poi lei informa la madre che, insospettita dai messaggi, decide di sostituirsi alla figlia nella chat chiedendo maggiori dettagli sull’organizzazione di questo presunto concorso di bellezza. I toni dall’altra parte, a questo punto, diventano più sbrigativi. Il presunto adescatore probabilmente capisce che qualcosa sta andando storto e diventa quasi aggressivo: “O mi mandi le foto o niente”. Poi sparisce nel nulla. La donna ha chiamato al responsabile di comunicazioni e relazioni della Salernitana calcio ricevendo risposta di non essere in programma nessun concorso per miss.