Fase 2, potenziate le corse di Busitalia verso la Valle dell'Irno

Da lunedì 11 maggio, in via sperimentale, l’azienda di trasporti “Busitalia” potenzierà i collegamenti con la Valle dell’Irno (in particolare, la linea 10, che raggiunge Mercato San Severino) a seguito della progressiva riattivazione di alcune attività presso l'Ateneo.

Le nuove corse

L’Azienda - si legge sul sito istituzionale - attiverà nuove corse sulla direttrice Salerno-Fisciano Università, con percorso univoco: “in andata, da Salerno le corse seguono l’istradamento Via Irno; al ritorno, da Fisciano Università, seguono, giunte a Salerno, l’istradamento Via Carmine”. Sarà, inoltre, potenziata la linea 10 con l’attivazione delle seguenti corse: ore 8.20 M.S.Severino-Salerno; ore 10.00 M.S.Severino-Salerno. Queste corse, essendo attivate in via sperimentale, potranno essere sospese nel caso in cui non si registrino flussi di passeggeri.