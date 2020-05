Fase 2, nuova ordinanza di De Luca per le attività commerciali

Sarà pubblicata in serata la nuova ordinanza della Regione Campania che disciplina le riaperture previste dalla giornata di domani (lunedì 18 maggio).

Le regole da rispettare

Per quanto riguarda le attività commerciali riaprono i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici..), i bar (con servizio al banco, non ancora ai tavolini). La ristorazione, invece, ripartirà dal 21 maggio prossimo. Riaprono musei, biblioteche, luoghi cultura. Per gli esercizi commerciali si autorizza l'apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale. Per quanto riguarda le attività sportive è consentito il tennis e tutte le attività sportive con distanziamento di almeno due metri; anche circoli e associazioni sportive. Restano chiuse piscine e palestre fino al 25 maggio. Nell'ordinanza sono illustrate le linee guida da seguire. E’ confermato l'obbligo della mascherina all'aperto.