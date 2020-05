Fase 2 a Praiano, spiagge libere riservate ai residenti: ecco l'ordinanza

Spiagge riservate ai residenti a Praiano, in Costiera Amalfitana. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Di Martino, con una apposita ordinanza, per evitare assembramenti e garantire comunque la fruibilità alle spiagge, ha stabilito che l’accesso alla spiaggia “Cala della Gavitella” e alla scogliera di “Torre Grado” sarà riservato esclusivamente “ai cittadini residenti, ai detentori di struttura abitativa e agli ospiti delle strutture turistico/ricettive del comune”. “Sono certo della comprensione e della collaborazione di tutti in questa fase complessa e invito tutti al rispetto della regole” dichiara il primo cittadino.

Le misure anti-Coronavirus

La decisione è stata presa a seguito dell’ordinanza numero 50 della Regione Campania che obbliga i comuni regolamentare l’accesso alle spiagge mediante appositi piani finalizzati alla prevenzione del rischio epidemiologico da Covid-19. L’Amministrazione Comunale ha avviato la redazione di un piano specifico per Praiano, in collaborazione con gli operatori del settore turistico balneare.