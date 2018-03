Felitto, imprenditore incornato da un toro: la moglie si arrampica su un albero

Tragedia sfiorata, sabato pomeriggio, nel piccolo comune di Felitto dove una coppia è stata presa di mira da un toro, che ha invaso la loro proprietà.

La dinamica

I due, marito e moglie, se lo sono trovati davanti all’improvviso. E, spaventati, hanno tentato di fuggire. Ma il toro si è scagliato contro l’uomo. Un imprenditore di 54anni del posto. Lo ha scaraventato a terra e trascinato per diversi metri. Poi si è allontanato. La donna, invece, è stata costretta a salire su un albero di ulivo per sfuggire all’aggressione. Il 54enne è stato trasportato subito in ospedale, dove i medici gli hanno curato le ferite. Sono ancora sotto choc.