Ferragosto, visita del Comandante Generale alla Capitaneria di Salerno

Nella giornata di Ferragosto, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, si è recato in visita presso la Capitaneria di Porto di Salerno, accompagnato dal Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella e dal Capo del 3° Reparto – Piani e Operazioni del Comando Generale, Contrammiraglio Sergio Liardo.

Accolto dal Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Salerno, Capitano di Vascello Giuseppe Menna, il Comandante Generale ha sottolineato l’importanza dell’attività di soccorso svolta dai militari della Guardia Costiera e l’attenzione volta alla tutela ambientale, in una realtà complessa quale quella della provincia di Salerno, ricca di habitat naturali da preservare. Al termine dell’incontro, l’Ammiraglio Pettorino ha portato i suoi saluti al personale in servizio presso la Sala Operativa, al quale ha rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nella gestione delle emergenze in mare. Nell’occasione, il Comandante Generale ha potuto constatare che nell’espletamento dei servizi di istituto, la Guardia Costiera di Salerno collabora proficuamente con associazioni di volontariato impegnate attivamente sul territorio salernitano per la tutela dell’ambiente e la sicurezza in mare, nonché con il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile.

L’Ammiraglio Pettorino ha proseguito la sua visita nel Compartimento marittimo di Salerno a bordo di Nave Dattilo, unità della Guardia Costiera impegnata in attività di istituto nel Mar Tirreno Centrale al Comando del Capitano di Fregata Federico Panconi, con la quale si è recato presso l’Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, retto dal Tenente di Vascello Giulio Cimmino. In tale sede, l’Ammiraglio ha incontrato il sindaco di Agropoli, Dott. Adamo Coppola, al quale ha evidenziato l’importanza di un continuo dialogo tra l’Autorità Marittima e l’Amministrazione locale per la gestione e la tutela di un territorio di grande pregio ambientale.

La visita del Comandante Generale, particolarmente significativa in quanto avvenuta nel giorno di ferragosto, interessato da una elevata presenza di bagnanti e diportisti, è stata l’occasione per manifestare la vicinanza alle donne e agli uomini della Guardia Costiera, impegnati quotidianamente per garantire a tutti i cittadini una serena fruizione del mare.