Vietri, passeggia sulla spiaggia e gli si conficca un ferro arruginito nel piede: giovane in ospedale

Tensione, a Vietri, per un giovane che passeggiava sulla spiaggia di un noto stabilimento balneare: come riporta Salernonotizie, Il malcapitato stava camminando in riva, quando gli si è conficcato un ferro arrugginito nell’alluce del piede che lo ha trafitto da un estremo all’altro

I soccorsi

Attivati immediatamente i soccorsi, il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de’Tirreni per le cure del caso.