Festa della Madonna del Carmine ad Agnone Cilento: il programma civile

Anche Agnone Cilento si sta preparando per i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. In particolare il programma civile propone diversi appuntamenti immancabili, soprattutto per i bambini che saranno protagonisti di Un mare da favola che si terrà il 15 luglio.

Il programma

Il 15 luglio Saremo Alberi ha organizzato Un Mare da Favola, un'intera giornata dedicata ai più piccoli che inizierà alle 10.30 con i laboratori di riciclo creativo che si terranno in spiaggia. In serata, poi, a partire dalle 19 si alterneranno narrazioni de I racconti del mare, spettacoli di trampolieri e la bolla delle storie. Ci sarà spazio, poi, per il carretto delle dolcezze con zucchero filato e pop corn. Nella serata del 17, poi, a partire dalle 21.30, risuoneranno in piazza le note dell'orchestra musicale Valli & Palma, quelle del cantastorie Domenico Monaco. La conclusione è affidata alle risate con lo spettacolo di Simone Schettino che si terrà alle 22.00.