Festa per la Madonna che viene dal Mare: tutto pronto per la processione, il programma

Tutto pronto per la festa della Madonna che viene dal Mare, a Salerno. Il 4 agosto, infatti, si terrà la processione alle 17.30: la barca recante la sacra icona, circondata dai natanti, solcherà il mare dalla colonia San Giuseppe a piazza Cavour.

L'approdo

Dopo l'approdo in piazza, dunque, alle 19.30 la Vergine giungerà in piazza Sant'Agostino, dove alle 20 verrà celebrata la messa dell'arcivescovo Bellandi. Prevista una notevole partecipazione.

La leggenda

Si narra che la tavola, raffigurante Maria con in braccio Gesù e circondata da alcuni angeli, fu trovata nel XV secolo sulla spiaggia vicino l'attuale piazza Cavour. Il quadro, infatti, sarebbe stato a bordo di una nave di mercanti fuggiti da Costantinopoli e naufragata a causa di un attacco di pirati turchi. Fu un muratore che trovò il quadro: mentre era intento a scavare sulla spiaggia, l'uomo colpì la tavola con il quadro e rimase immediatamente paralizzato alle braccia. Alcune persone giunte sul posto, liberarono il muratore e portarono alla luce la miracolosa effige che fu poi custodita nella vicina Chiesa di Sant'Agostino. Ogni anno, una processione di imbarcazioni solca il mare di Salerno fino a giungere a piazza Cavour, dove la Sacra Icona viene issata per tornare in Chiesa, al centro dell'altare.