Blitz alla Festa Musulmana al "Vestuti": salvato animale destinato al sacrificio

Nessun animale è stato ucciso alla festa musulmana che si è svolta questa mattina all’interno dello stadio Vestuti di Salerno.

Il caso

La notizia – riportate da Le Cronache - ha suscitato in poco tempo le preoccupazioni degli animalisti circa un possibile sacrificio di un animale durante le celebrazioni. Della questione si è interessata l’assessore comunale Mariarita Giordano, che si è attivata con gli uffici del Comune e con le forze dell’ordine per evitare tale gesto. Sul posto è arrivata anche la Digos. La festa, dunque, si è svolta con un gesto simbolico da parte dei vertici della comunità islamica. Insomma, non è stato sgozzato nessun animale.