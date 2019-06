Festa della Repubblica, cerimonia in Piazza Amendola: onoreficenze per Lembo e Fasolino

Grande festa, questa mattina, in Piazza Amendola a Salerno per la “Festa della Repubblica”. Ad organizzarla la Prefettura insieme al Centro Documentale dell’Esercito con la partecipazione dei sindaci dei Comuni e delle associazioni combattentistiche e dell’Arma.

L'iniziativa

La cerimonia è iniziata con il Prefetto Salvatore Russo che ha passato in rassegna lo schieramento. A seguire l’Alzabandiera sulle note dell’inno nazionale e l’esibizione dei vigili del fuoco che, come negli anni scorsi, hanno srotolato il tricolore sulla facciata della Prefettura. Nel corso dell’iniziativa è stato letto anche il messaggio augurale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sono state consegnate le onorificenze al merito, le stelle al merito del lavoro e le medaglie d’onore alla memoria dei cittadini deportati nei lager nazisti. Tra le onorificenze quelle per l’ex procuratore di Salerno Corrado Lembo e l’ex comandante dei carabinieri di Battipaglia e di Nocera Inferiore Erich Fasolino.