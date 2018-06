San Pietro e Paolo: festa grande a Cetara, il piano mobilità

Festa grande, oggi, a Cetara, in onore di San Pietro e Paolo. Torna, infatti, il tradizionale ed atteso evento della festività del Santo Patrono della perla costiera: per iniziare, la solenne processione del Santo alle ore 20 di oggi, venerdì 29 giugno.

Ed è intanto stato attivato anche il sistema di mobilità sostenibile “via mare” a cura della società Battellieri di Amalfi, con partenza da Salerno, da Piazza della Concordia, dalle ore 18 ogni mezz’ora fino alle 23 e con il ritorno per Salerno, da Cetara, al molo di terra (Madonnina), dalle ore 00,30 e a seguire fino a smaltimento dei passeggeri. Inoltre, da Amalfi alle 19 e il rientro dopo i fuochi.

Il dispositivo

Sul tratto di Statale che va da località Fuenti, fino ad Erchie (comune di Maiori), è stato disposto il divieto di sosta, con rimozione carro gru, per evitare il parcheggio incontrollato, principale causa del blocco della circolazione. Inoltre dalle ore 21 del 29 alle ore 2 del 30 è stato disposto il divieto di accesso sulla statale 163, in direzione Amalfi, dal Bivio di Raito in comune di Vietri sul Mare fino a Cetara, Corso Umberto I. Mentre dalle ore 22:30 del 29 giugno, fino alle 2 del 30 giugno ci sarà il divieto di transito anche per tutti i veicoli sulla S. S. Amalfitana direzione Maiori –Cetara. Con tale dispositivo il Comune di Cetara, con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine e dei nuclei di protezione Civile della Costa d’Amalfi, intende contrastare i rischiosi blocchi sulla viabilità della statale amalfitana. L’ultima corsa del trasporto pubblico SITA subirà una deviazione (via Nocera Valico di Chiunzi). Poi, in considerazione dello scarsa capacità dei parcheggi sul territorio comunale, chi proviene da Salerno in auto o moto potrà parcheggiare a Cetara, fino ad esaurimento posti. Mentre chi proviene da Amalfi, potrà utilizzare i parcheggi privati in località Erchie.

Il programma della festa

Venerdì 29 giugno

ore 11,00 Messa solenne celebrata dal S.E. Mons. Orazio Soricelli;

ore 19,00 Eucarestia con i portatori e solenne processione per le vie del paese con il venerato simulacro di S.Pietro. Al rientro in Chiesa canto del “Te Deum”.

ore 24,00 Spettacolo fuochi d’artificio a cura della ditta “Eventi di fuochi C.S.A” di Salvatore di Matteo da S.Antimo (Na).

Sabato 30 giugno

“Concerto Blu” a cura di Vincenzo Albano– ore 21,30 Piazzetta Grotta

Omaggio a Domenico Modugno con Lalla Esposito; al pianoforte i Maestro Antonio Ottaviano.