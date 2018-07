Minori in festa per Santa Trofimena, traghetti da Salerno

Festa grande a Minori, per la sua Patrona, Santa Trofimena. Venerdì 13 luglio, in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa, la compagnia di trasporto marittimo Travelmar ha indetto una corsa speciale da Salerno.

Partenza alle 18:30 da piazza della Concordia, ritorno, da Minori a Salerno, alle 00,30, al termine dello spettacolo pirotecnico. Prevista una folta partecipazione.