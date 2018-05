La fibra ottica arriva a Castellabate: stipulata la convenzione

Il Comune di Castellabate ha siglato con Open Fiber - Infratel una convenzione per la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, che consentirà a cittadini e imprese di beneficiare di una velocità di connessione di 100 Megabit al secondo. La società compartecipata al 50% da Enel S.p.A. e Cassa depositi e prestiti, prevede di investire sulla copertura capillare del comune cilentano, attraverso un totale di circa 52 chilometri di cavo in fibra ottica. Le unità immobiliari coinvolte, tra famiglie e imprese, saranno più di 8 mila, dislocate nelle varie frazioni, compresi gli uffici comunali, le scuole, la sede della polizia municipale, e altre sedi di pubblico interesse.

Il commento

Il sindaco Costabile Spinelli, in merito alla rivoluzione tecnologica in arrivo, commenta: