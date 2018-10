Blitz della Finanza in parcheggi e ristoranti: scoperti 33 lavoratori in nero

Continuano i controlli contro il lavoro nero in provincia di Salerno da parte della Guardia di Finanza. Nelle ultime ore i finanzieri della Compagnia di Cava de’ Tirreni hanno effettuato una serie di ispezioni in diversi esercizi commerciali, soprattutto ristoranti e autorimesse, al termine dei quali sono stati scoperti ben 33 lavoratori completamente in nero.

I controlli

Le Fiamme Gialle, nelle ore di maggior afflusso dei clienti presso le sei attività commerciali controllate, nelle località turistiche di Cava de’ Tirreni, Maiori, Minori, Cetara e Vietri sul Mare, hanno identificato oltre 40 tra camerieri e parcheggiatori. I controlli successivi hanno consentito di accertare che, di questi, ben 33 non erano stati assunti regolarmente. E che, quindi, erano state violate le norme in materia di impiego del personale, di assistenza previdenziale, ma anche di tutela della salute e della sicurezza.

Uno, in particolare, è stato sorpreso a servire ai tavoli di un noto ristorante cavese pur beneficiando dell’indennità di disoccupazione. Al termine di tutte le verifiche, i finanzieri hanno segnalato i rappresentanti legali delle società controllate all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, per un valore complessivo di oltre 100 mila euro, ma anche per il recupero dei contributi non versati. Per tre di queste società potrebbe ora scattare la sospensione dell’attività commerciale, prevista quando i lavoratori in nero superano il 20% della forza lavoro regolarmente assunta.