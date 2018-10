Blitz della Finanza nel Salernitano: sequestrati 130mila giocattoli pericolosi

I Finanzieri del Gruppo di Salerno hanno sequestrato circa 130mila prodotti, potenzialmente pericolosi, la metà dei quali destinata a ragazzi e bambini, trattandosi di giocattoli e articoli per feste di compleanno.

Il blitz

Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto tutto il materiale in due diversi esercizi commerciali: uno a Salerno e l’altro a Mercato San Severino. La merce veniva importata direttamente dall’Asia e venduta senza alcuna indicazione relativa alla denominazione merceologica, ai dati dell’importatore, alle modalità di smaltimento e, soprattutto, alla presenza di materiali o sostanze pericolose, con evidenti rischi per la sicurezza dei giovani consumatori. Rientrano nella categoria più nociva, infatti, le migliaia di prodotti cosmetici irregolari destinati ad un uso cutaneo da parte degli ignari clienti, nonché prodotti per l’igiene personale.

L’assenza delle indicazioni di un importatore con sede all’interno dell’Unione Europea impedisce, di fatto, di ricostruire la filiera di approvvigionamento della merce e di verificare che il fabbricante abbia messo in commercio un prodotto conforme alle regole comunitarie e nazionali. Per le numerose violazioni al “Codice del Consumo”, i Finanzieri hanno verbalizzato ai due titolari sanzioni pari, nel massimo, a 25mila 800 euro.