Nuovo svincolo di Lancusi: iniziati i lavori per la prima rotatoria

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della prima rotatoria all’uscita dello svincolo autostradale di Lancusi (Fisciano). Un progetto di riqualificazione di tutta la zona che prevede la nascita di altre due rotatorie che consentiranno un accesso più fluido agli automobilisti che si recheranno anche al futuro centro commerciale “Le Cinque Porte”. Il cantiere aperto questa mattina prevede la costruzione anche di nuovi marciapiedi e di un nuovo manto stradale.

Il commento

Sul posto è giunto il sindaco Vincenzo Sessa: “Questo intervento – ha spiegato – ha ottenuto il parere positivo dell’Anas ed è a costo zero per il Comune in quanto abbiamo stipulato un accordo con il privato, ossia con l’azienda che sta costruendo il centro commerciale. Inoltre sarà funzionale per la terza corsia dell’autostrada. Fisciano sta diventando una cittadina all’avanguardia anche sotto il profilo urbanistico”.