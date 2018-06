Rifiuti, Fisciano miglior comune del Sud per raccolta di carta e cartone

Un prestigioso riconoscimento da parte del Comieco per il Comune di Fisciano che, questa mattina, a Roma, è stato premiato come primo comune del Sud Italia per la qualità della raccolta di carta e cartone. A ritirare il premio il sindaco Vincenzo Sessa, accompagnato dall’assessore all’ambiente Antonio Pierri e dall’amministratore unico della "Fisciano Sviluppo" Andrea Pirone.

Ecco il commento del primo cittadino: