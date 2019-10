Fisciano, l'archivio storico diventa digitale: parte il progetto

Il Comune di Fisciano è stato ammesso al finanziamento per il progetto Por Campania Fesr - obiettivo 2.2.2 , il progetto di Digitalizzazione, Fruizione e Consultazione del patrimonio Culturale di Archivi e Biblioteche della Regione Campania.

L'accordo

In questi giorni l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Sessa, sta provvedendo alla stipula della convenzione con la Regione Campania e la Scabec Spa in modo da dare il via all'intervento che permetterà di rendere digitale e fruibile a tutti in maniera immediata l’archivio storico.