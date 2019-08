Sorpresi ad abbandonare e incendiare rifiuti in strada: scattano sei multe a Fisciano

I sistemi di videosorveglianza presenti lungo le strade di Fisciano hanno immortalato già diverse infrazioni. Nei giorni trascorsi gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato sei cittadini per l’abbandono selvaggio di rifiuti in strada e per l’accensione di roghi di materiale vegetale.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Vincenzo Sessa che da tempo di batte per garantire ordine e pulizia nella sua comunità: “Grazie a questi moderni ed efficienti mezzi di controllo sono stati conseguiti i primi risultati sia in termini di sicurezza del territorio sia in termini di deterrenza nei confronti degli incivili. Continua incessantemente il lavoro messo in campo per la tutela dell’ambiente e la sicurezza della città”