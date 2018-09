Fonderie Pisano, iniziativa Codacons: "Modulo per risarcimento di 10mila euro"

Sul sito del Codacons è stato pubblicato il modulo attraverso il quale gli utenti di Salerno possono chiedere fino a 10mila euro ciascuno di risarcimento "per il grave inquinamento prodotto - si legge nella nota dell'associazione, a firma del vice segretario nazionale Matteo Marchetti, nell’ambito del procedimento penale che ha portato la Procura a chiedere il rinvio a giudizio per i vertici della società per Deturpamento e compromissione significativi e misurabili dell’aria e delle acque del fiume Irno, scarico di inquinanti anche pericolosi, falsi e abuso nell’Autorizzazione integrata ambientale".

Viadotti stradali

Riguardo il problema dei viadotti stradali a rischio sicurezza, l’associazione ha denunciato "il rimpallo di responsabilità tra enti locali e società, pubblicando sul proprio sito www.codacons.it l’elenco dei finanziamenti erogati dalla Regione per provvedere a risolvere situazioni di degrado e di rischio, come nel caso della Costiera Amalfitana, ed invitando i comuni esclusi dai fondi a denunciare eventuali irregolarità nello stanziamento e utilizzo dei soldi pubblici. Da 9 giorni, risulta irreperibile il funzionario della Regione Campania della Direzione generale per l’ambiente che deve consentire l’accesso agli atti".