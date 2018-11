Fonderie Pisano, il comitato Salute e Vita avverte la Regione: “Non rilasci Aia senza Via”

Il Comitato e l’Associazione “Salute e Vita” hanno diffidato la Regione Campania affinché non rilasci il provvedimento finale di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano prima di aver effettuato la valutazione di impatto ambientale (Via), quest’ultima obbligatoria per legge. “Il Testo unico ambientale - ricordato i promotori - all’articolo 6, comma 7b prevede che il progetto presentato dalle Fonderie Pisano, la cui attività ricade parzialmente in una zona naturale protetta, debba essere sottoposto nell’ambito del procedimento di riesame dell’AIA ad una Valutazione d’Impatto Ambientale. Un rilascio dell’Aia senza Via sarà pertanto annullabile per violazione per legge ai sensi dell’articolo 29 Comma 1 del Testo Unico Ambientale”.

L’appello

Gli aderenti al comitato e all'associazione si rivolgono direttamente agli uffici di Palazzo Santa Lucia: “Auspichiamo che la Regione Campania non incorra nello stesso errore commesso nel 2012 quando fu rilasciata l’Aia in maniera quanto meno avventata, come ormai appare evidente alla luce delle ultime relazioni Arpac dalle quali si evince che l’attività delle Fonderie procura nocumento alla salute dei cittadini e all’ambiente. L’Arpac ha infatti evidenziato che con riferimento alle Batindividuate sin dal 2012 con il rilascio della prima Aia rilasciata (Aia n. 149/2012), l’attività produttiva delle Fonderie Pisano è stata svolta in totale loro carenza con pericolo immediato per la salute “dei dipendenti e delle popolazioni vicinori”. Il Comitato e l’Associazione “Salute e Vita” annunciano che nei prossimi giorni si rivolgeranno direttamente al governatore De Luca e al vicepresidente, ma anche all’assessore all’Ambiente della Regione Campania Bonavitacola per richiedere un incontro per discutere di questa delicata vicenda allo scopo di “non consentire il rilascio di un’Aia in piena violazione di legge”.