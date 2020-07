Fonderie, parla Ciro Pisano: "Pronto al confronto con i sindaci"

"Siamo disponibili ad incontrare tutti i sindaci dell’area di Buccino e dell’intero comprensorio in relazione al nostro progetto per la realizzazione del nuovo stabilimento. Le fonderie Pisano sono in piena sintonia con le esigenze della cittadinanza e dei suoi rappresentanti istituzionali. E' tutto pronto un progetto all’avanguardia e non inquinante”. Lo ha detto Ciro Pisano, amministratore delegato delle Fonderie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incontro

A margine dell’incontro di presentazione del progetto di realizzazione del nuovo stabilimento che si è svolto oggi nella sede di Confindustria Salerno, Pisano ha ribadito che è intenzione dell’azienda organizzare una nuova presentazione dedicata agli amministratori locali di Buccino e dintorni. Vuole illustrare il progetto che riguarda la realizzazione del nuovo stabilimento, illustrando sia gli aspetti ecologici sia le ricadute occupazionali.