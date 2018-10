Caos Fonderie, il Comitato Salute e Vita litiga con Enzo Napoli: "Non sei il nostro sindaco"

"L'archietto Vincenzo Napoli non è più il primo cittadino di Salerno. Da oggi in poi il Comitato Salute e Vita non lo chiamerà più sindaco, perché è insensibile al grido di dolore di un'intera comunità. Lavoreremo affinché non possa essere più rieletto". E' un fiume in piena il presidente del Comitato Salute e Vita Lorenzo Forte, intervistato da Salerno Today. Stamattina a Palazzo di Città sono volati gli stracci, durante l'incontro voluto dal Comitato per chiedere al Comune di Salerno di prendere posizione in merito al caso Fonderie Pisano e di costituirsi parte civile nel processo che inizierà il 3 ottobre.

Urla e accuse

Al termine del faccia a faccia, Lorenzo Forte ha sfogato così la propria delusione: "E' rottura totale, siamo in aperto dissenso con il Comune di Salerno. Abbiamo chiesto all'architetto Vincenzo Napoli di motivare la propria scelta e gli abbiamo detto che in questo modo dimostra di schierarsi, cioè di stare dalla parte dei Pisano. Lui ci ha risposto che non è con i Pisano né con i cittadini. Dunque non li rappresenta più e non è più per noi il sindaco di Salerno".

La posizione

Il Comune ha precisato che monitorerà l'evoluzione del processo e che si riserva di costituirsi nel caso in cui, in futuro, dovessero esserci condanne in sede civile.

L'impegno

Il Comune di Salerno si è impegnato a partecipare alla conferenza dei servizi, che era stata precedentemente rinviata, adesso fissata il 10 ottobre. Esprimerà un parere tecnico e chiederà all'Asl di fare altrettanto.