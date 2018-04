Controlli serrati nelle zone devastate dagli incendi: sanzioni e denunce dei Forestali

Controlli serrati, da parte dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Salerno che stanno svolgendo sopralluoghi sulle aree che sono state incendiate durante le passate stagioni estive. Verifiche, poi, anche su scavi, movimentiterra e variazioni geomorfologiche in genere.

La normativa

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco sono soggetti a specifici divieti e prescrizioni, tesi da una parte a limitare gli scopi speculativi che possono originare gli incendi boschivi e dall’altro a favorire la naturale rinnovazione del soprassuolo vegetale. Le aree interessate da incendio non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente per almeno quindici anni, per dieci anni è vietata la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, sono vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche. Risultano infine vietati per dieci anni il pascolo e la caccia.

Le sanzioni e le denunce

I militari hanno accertato il pascolo non consentito in aree incendiate e contestato 10 sanzioni per un totale di circa 2.000 euro. I carabinieri stanno verificando pure il rispetto del vincolo idrogeologico e quindi i terreni che, per effetto di utilizzazioni contrastanti con la natura del suolo, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque al fine ultimo di prevenire pericolosi eventi quali alluvioni, frane e movimenti di terreno. Venti le persone sanzionate per un importo di 8.000 euro e 16 le persone denunciate per violazioni al vincolo idrogeologico e violazioni urbanistico edilizie.