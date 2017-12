Maltempo, frana a Campagna: messa in sicurezza dell'area

Frana a Campagna, nella notte, a causa del maltempo. Come si legge in una nota dell'amministrazione comunale, tuttavia, "il territorio ha retto abbastanza bene alle ultime tre allerte meteo, eccezione fatta per la frana e alcune criticità sulla viabilità (acque piovane che fanno alzare i chiusini) che, fortunatamente, non hanno causato danni alle persone".

La messa in sicurezza

Immediatamente transennata, dunque, l'area interessata al cedimento, grazie alla Protezione Civile Comunale, alla Polizia Municipale e ai carabinieri che sono intervenuti tempestivamente. Rimossi, infine, anche i detriti in strada. Dramma sventato.