La lookmaker salernitana Francesca Ragone partecipa alla "London Fashion Week"

Un altro successo per la nota lookmaker salernitana Francesca Ragone, in arte Beyouty che volerà nel Regno Unito per uno degli eventi più attesi a livello internazionale: la London Fashion Week.

L’evento

A partire dal 14 settembre per una durata di cinque giorni, Londra verrà sommersa da influencer e esperti di moda, soprattutto designer che presenteranno le loro ultime collezioni. Francesca Ragone è stata contattata per curare il look delle modelle nel backstage delle più importanti sfilate che ben presto si appresteranno ad aver luogo a Londra. Dopo aver collezionato successi presso le più note settimane della moda – New York Fashion Week, Milano Fashion Week, Alta Roma - sia come blogger che come lookmaker, Beyouty prepara la sua valigia e il suo kit per vivere un’avventura all’insegna della moda e della bellezza.

Il racconto

La lookmaker rivela: “Ho studiato a Londra e da tempo desideravo tornarci. Non a caso quando si è presentata l’occasione di lavorare alla fashion week non ho esitato un istante: ho subito accettato. Sono queste le esperienze che permettono ad una professionista di crescere e formarsi giorno dopo giorno, al passo con i tempi… della moda”. Centinaia di spose ogni anno, inviata speciale per il programma Rai “Detto Fatto”, nota influencer nel salernitano e non solo, chi più ne ha più ne metta. Giorno dopo giorno, Francesca Ragone lavora con le donne e per le donne, per vivere una bellezza vera, una bellezza che comunica grazie al suo brand, Beyouty. Nel Regno Unito avrà l’occasione di curare il make up di tante modelle per valorizzare la propria bellezza e femminilità.